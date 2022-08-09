Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

09.08.2022 22:16
Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde eşi Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı, ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi. Doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Dilek Karcı, yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk annesi Karcı'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin, yarın Tire'de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, katil zanlısı koca ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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