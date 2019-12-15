İzmir'de eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'de eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının organları bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Filiz T'nin, gece geç saatlerde beyin ölümü gerçekleşti. Kadının organları, yakınlarınca bağışlanırken, sabaha karşı iki böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya nakledildi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Aralık Salı günü hastaneye kaldırılan Filiz T'nin, beyin travması geçirdiği belirlenmiş, omuriliğinde de kırık tespit edilmişti. Kadın yoğun bakıma alınırken, Filiz T'yi darbettiği ileri sürülen İbrahim T, üç gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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