İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Manisa'da toprağa verildi

İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Bir çocuk annesi Ceylan O'nun (26) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındıktan sonra memleketi Manisa'ya götürüldü.

Genç kadının cenazesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'ndeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan namazının ardından Kırtık Mezarlığında defnedildi.

Olay

Gaziemir ilçesinde dün, Ceylan O, tartıştığı eşi Yunus O. tarafından mahallede bıçakla yaralanmıştı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, katil zanlısı koca polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çiftin, boşanma aşamasında olduğu belirtilmişti.