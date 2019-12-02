Son Dakika › Güncel › İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
7 saat önce
İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:43 Kaynak: AA
İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.
Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere halktan tepki geldi Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi