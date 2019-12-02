Son Dakika Haberleri: İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:43 Kaynak: AA
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Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı
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