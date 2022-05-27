İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

27.05.2022 01:25
İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinden hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinden hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'ta bulunan Folkart Incıty'de meydana geldi. İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan Rojda Şayla (43) bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.'nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şayla'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

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'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR
Kaynak: İHA

Polis, İzmir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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