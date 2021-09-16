İzmir'de eşi ve çocuğunu, kolonyayla yakarak yaraladığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, üzerlerine kolonya döküp ateşe verdiği eşi ve çocuğunu yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde komşuların ihbarıyla bir eve gelen sağlık ekipleri, vücutlarında yanık bulunan F.E. (21) ile 1,5 yaşındaki Ö.E'yi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine kaldırdı.

İlk ifadesinde kaza sonucu yanıkların oluştuğunu söyleyen F.E, daha sonra, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 4 ay önce cezaevinden çıkan eşi V.E'nin, kıskançlık nedeniyle kendisini çalıştığı markette darbedip eve getirdiğini, burada çocuğunun ve kendisinin üzerine kolonya döküp yaktığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan V.E, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

F.E. ile Ö.E'nin tedavilerine devam edildiği öğrenildi.