İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.


Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.'den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Tekin'den dün gece acı haber geldi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz Tekin'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi.


Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı
Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:34 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı - Son Dakika Haber
19:33 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika Haber
19:30 İran'da hava kirliliği sebebiyle okullar kapandı - Son Dakika Haber
19:29 Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika Haber
19:20 Ham petrol tankında korkutan yangın - Son Dakika Haber
19:05 Meral Akşener ve Ali Babacan, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Son Dakika Haber
18:59 Beşiktaş-Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]