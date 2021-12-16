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İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaralayan sanığın cezai ehliyeti tam - Son Dakika

İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaralayan sanığın cezai ehliyeti tam

16.12.2021 17:29
İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaralayan sanığın cezai ehliyeti tam

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor geldiğini bildirdi.

Duruşmada tanık A.S. ifade verdi. Sanığın ve eşinin oturduğu sokakta esnaf olduğunu aktaran A.S, silah sesi işittiğini söyleyen arkadaşının uyarısı üzerine sokağa çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Sanığı elinde pompalı tüfekle gördüm. Bana doğru 'Ambulansı arayın' dedi. Ambulans ve polisi aradım. O esnada bir kadının bağırma sesi geliyordu. O kişinin yaralanmış olabileceğini düşündüm. Kaldı ki sanık da bana 'vurdum' şeklinde beyanda bulunmuştu. Eşim içeri girip yaralanan kadının ayağını bağladı. Sanık bana 'polis ve ambulansı arayın' dedikten sonra olay yerinden gitti."

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tutuklu sanık Onur Akman, "Allah beni affetsin. Böyle olmasını istemezdim. Zarar verme düşüncem yoktu." ifadelerini kullandı. Sanık avukatı müvekkilinin tutuklu kaldığı 2,5 senenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da Onur Akman, tartıştığı karısı Manolya Akman'ı pompalı av tüfeğiyle yaralamıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesilmişti. Tutuklanan Onur Akman hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, hakim, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu dolayısıyla dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Davanın görüldüğü İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına hükmetmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Onur Akman, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaralayan sanığın cezai ehliyeti tam - Son Dakika


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