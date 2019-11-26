İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta oturan Y.P, eşi Sevgi P'yi (48) baltayla öldürdü.



Y.P. polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.P'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de Sevgi P'nin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayı öğrenen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.