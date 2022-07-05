Eşini baltayla öldüren adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Eşini baltayla öldüren adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

05.07.2022 16:06
Eşini baltayla öldüren adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat (54), 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

İzmir'de eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat (54), 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

26 Kasım 2019 tarihinde, 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında İzmir'in Buca ilçesinde bulunan evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup Polat, iddialara göre eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, polisi arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Yakup Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tutuklanan Yakup Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, olaya ilişkin aklına bir şey gelmediğini söyledi. Yargılamada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Yakup Polat'ın yargılanmasına bugün İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin canavarca hisle davranmadığını ve tasarlayarak cinayeti gerçekleştirmediğini savunarak indirim talebinde bulundu.

"Annemin kanları odanın diğer ucuna kadar gitmiş"

Mağdur avukatları ise sanığın indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep etti. Celsede söz verilen çiftin çocuklarından M.P., "Babam, annemi tasarlayıp canavarca hisle öldürdü. Bir anlık hisle olsaydı boğarak öldürürdü. Olayın sabahında normal bir şekilde kahvaltı yapmışlar. Engelli kardeşim okula gittikten sonra cinayeti işlemiş. Annem, babamın gömleğini ütülemek için ütüyü açmış. Açık olan ütüyü olaydan sonra eve giren polisler kapatmış. Babam, annemin arkasından baltayla saldırmış. Annemin kanları odanın diğer ucuna kadar gitmiş. Can havliyle camı açıp yardım istemiş ama babam gelip camı kapatmış. Cinayetten sonra üzerini temizleyip kanlı kıyafetlerini değiştirip teslim olmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Son sözü sorulan sanık Yakup Polat ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yakup Polat'ı 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim de uygulamadı. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini baltayla öldüren adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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