İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı

20.09.2022 14:48
İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı

İzmir'de, eşini baltayla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde sanığın olay öncesi baltayı biletmesinin cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

İzmir'de, eşini baltayla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde sanığın olay öncesi baltayı biletmesinin cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Yakup Polat hakkında 5 Temmuz'da verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanığın olaydan 10 gün önce cinayet aleti baltayı bilettiği, çocukları okula gittikten sonra saldırıya geçtiği ve karısının baş bölgesine doğrudan yüzü hedef alarak 3 kez vurduğu detaylarına dikkati çekildi.

Bu unsurların cinayetin önceden tasarlandığını gösterdiğinin ifade edildiği kararda, sanığın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığına da işaret edildi.

Sanığın eşine uzun yıllardır şiddet uyguladığı, bu gerekçeyle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, husumet beslediği eşini tasarlayarak öldürdüğünün belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

"Doğrudan eşinin yüzünü hedef alıp elindeki baltayla her biri öldürücü mahiyette 3 darbeyle eşinin yüzünü parçalayan, eşinin yüzünün geldiği halden nedamet getirmeyip eylemine ölüm gerçekleşinceye kadar devam eden sanığın eyleminin acımasız, kötü ve zalim bir şekilde gerçekleştiği aşikardır. Hatta sanık bakıma muhtaç olan özürlü küçük kızının anneye ihtiyacı olduğunu bile göz önüne alarak eyleminden bir an için pişmanlık duyup vazgeçmemiş, kurtarılması için sağlık kurumlarını haberdar etmemiştir."

Kararda, deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın eşe karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019'da Sevgi Polat, eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü. Karakolu arayıp suçunu itiraf eden Yakup Polat tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak Diyarbakır merkezli, sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı Diyarbakır merkezli, sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı 'Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları' dünya prömiyeri Bergama'da yapıldı 'Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları' dünya prömiyeri Bergama'da yapıldı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde 'baltayı biletme' detayı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:49:19. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde "baltayı biletme" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement