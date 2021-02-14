Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar daha sonra İzmir'e sevk edilmişti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), 11 Şubat'ta eşi S.Ü'yü (40) bıçakla öldürmüştü. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü de (5) yaralayan B.Ü, bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından Bergama Adliyesine sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Katil zanlısı B.Ü'nün, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

İzmir 'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan ardından intihara teşebbüs eden şüpheli, tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok

G.Saray maçı sonrası Kasımpaşa'dan hakeme sert tepki: VAR kayıtları açıklansın

Terim 3 puanın önemine vurgu yaptı, gurur duyduğu fotoğrafı anlattı

Son Dakika: İstanbul dahil 11 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Ankara dahil 5 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün