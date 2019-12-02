Son Dakika Haberleri: İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

İzmir'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir çocuk annesi eşi Ceylan O'yu (26) bıçaklayarak öldüren Yunus O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Gaziemir ilçesinde dün, Ceylan O, tartıştığı eşi Yunus O. tarafından mahallede bıçakla yaralanmıştı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, katil zanlısı koca polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çiftin, boşanma aşamasında olduğu belirtilmişti.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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