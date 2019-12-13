İzmir'de eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklanırken, tedavi altına alınan kadının ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklanırken, tedavi altına alınan kadının ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alınan bilgiye göre, geçen hafta eşi İbrahim T. tarafından darbedildiği iddiasıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Filiz T'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Hayati tehlikesi bulunan kadının beyin travması geçirdiği ve omuriliğinde de kırık saptandığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin, konuyla ilgili çalışma yaptığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti

Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında