Son Dakika Haberleri: İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava
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İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava

2 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde eşini darbettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde eşini darbettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur müşteki Sevil C'nin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Uğur C, duruşmaya katılmadı.
Sevil C. eşi tarafından defalarca darbedildiğini belirterek, "Oklavanın acısını iyi biliyorum. Şikayetim devam ediyor." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın ifadelerinde pişmanlık görmediklerini ifade ederek, takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
Sanık avukatı, kadına şiddeti savunmadıklarını ancak oklavayla dövmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Müvekkilim duruşmanın başından beri cani olarak gösteriliyor. Olayda aldatma vardır. Aldatma da bir şiddettir. Müvekkilimin sadece işlediğini kabul ettiği 'basit yaralama' suçundan eşinin kendisini aldattığı düşüncesi ile lehe hükümlerden yararlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Mahkeme, karar verilmek üzere dosyanın incelemeye alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde oturan Uğur C'nin, Ağustos 2017'de başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbederek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü.
Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delilleri sunmasının ardından Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Cumhuriyet savcısı, iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, sanık önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:12 Kaynak: AA
Buca, İzmir, Güncel
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