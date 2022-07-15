İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

15.07.2022 00:35

İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüphelinin ise eşi olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Olay saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kader Değirmen vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle öldürülmüş halde oğlu tarafından bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kader Değirmen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalıştı

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin peşine düştü. Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. H.D.'nin kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Eşini bıçakladı, oğlunu aradı

Eşini bıçaklayarak yaralayan şüpheli H.D., oğluna, annesiyle tartıştığını ve eve gidip onu sakinleştirmesini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine oğul eve gittiğinde ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Öte yandan, şüpheli H.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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