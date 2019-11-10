İzmir'de eşini öldüren zanlı yakalandı
7 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:36 Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evini terk eden Seda Ç'yi, dün "çocuklarının hastalandığı" bahanesiyle çağırdığı evinde pompalı tüfekle öldüren Turgay Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı