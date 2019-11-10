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İzmir'de eşini öldüren zanlı yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı.

İzmir'de eşini öldüren zanlı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evini terk eden Seda Ç'yi, dün "çocuklarının hastalandığı" bahanesiyle çağırdığı evinde pompalı tüfekle öldüren Turgay Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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