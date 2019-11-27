Son Dakika Haberleri: İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.

İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.

Sevgi Polat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Yeşilbağlar Camisi'ne getirildi.

Öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından helallik alındı.

Cenaze törenine, Polat'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Buca Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta Sevgi Polat eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.

Zanlı daha sonrasında polisi arayarak teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:03:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]