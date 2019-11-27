Son Dakika › Güncel › İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: AA
İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.
Sevgi Polat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Yeşilbağlar Camisi'ne getirildi.
Öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından helallik alındı.
Cenaze törenine, Polat'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Buca Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta Sevgi Polat eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.
Zanlı daha sonrasında polisi arayarak teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar