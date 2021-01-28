İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı

28.01.2021 10:27
İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde kocasının baltayla başından yaraladığı kadın ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kocasının baltayla başından yaraladığı kadın ağır yaralandı.

Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta oturan Murat I. (70) ile eşi Selma I. (62) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat I, evde bulunan baltayla eşinin kafasına vurdu.

Murat I'nın, komşularına eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Murat I, gözaltına alındı.

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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