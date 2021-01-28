İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de eşinin baltayla yaraladığı kadın ağır yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde kocasının baltayla başından yaraladığı kadın ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kocasının baltayla başından yaraladığı kadın ağır yaralandı. Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta oturan Murat I. (70) ile eşi Selma I. (62) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat I, evde bulunan baltayla eşinin kafasına vurdu. Murat I'nın, komşularına eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat I, gözaltına alındı.

Son Dakika

Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı

Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım

Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor

Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak

Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı