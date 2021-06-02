İzmir'de Eşit Yurttaşlık Mümkün - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün" vizyonuyla Türkiye'ye örnek olacak yeni bir anlayışı İzmir'de hayata geçiriyor. Kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri tek bir çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin açılışını 7 Haziran'da yapacaklarını söyleyen Soyer, "Bu yerleşkeyle sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj verecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün" vizyonuyla Türkiye'ye örnek olacak Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin açılışını 7 Haziran'da yapıyor. Kadınlar, çocuklar, gençler ve engelli bireyler için oluşturulmuş merkezleri tek bir yerleşkede toplayarak bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha şehrimize kazandırıyoruz. Açılışını yapacağımız Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi ile sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj verecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle toplumsal yaşamın olanaklarına erişimde dezavantajlı konumda olan kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri tek bir yerleşkede topladıklarını vurgulayan Soyer, "Aynı zamanda kütüphaneden etüt salonlarına, yoga atölyelerinden sinema ve konferans salonlarına kadar pek çok üniteyi bir araya getiren görkemli bir tesisin yapımını tamamladık" şeklinde konuştu.

"Her ferdin kamusal hizmetlerden eşit ve adil faydalanmasını hedefliyoruz"

ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Merkezi'nde kadınların sorunlarına, yaşadığı şiddet ve eşitsizliklere karşı toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu ile sosyal, kültürel, psikolojik pek çok imkan yaratıldığını belirten Soyer, "Onları farklı konularda destekleyip kadının yaşamdaki varlığını güçlendirecek bir mekanizma hizmeti sunuyoruz. Meslek Fabrikamız, mutfak atölyeleri ve bilişim sınıfı kurslarımızda verilecek eğitimler ile kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Masal Evleri ve ÇOGEM'de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayabilmek adına onların bilişsel ve fiziksel faaliyetlerde bulunabilecekleri özel ve özenli bir alan yaratıyoruz. Genç İzmir sayesinde geleceği yönetecek olan gençlerin sesi, coşkusu ve heyecanını kent yaşamına dahil edebileceği bir ortam sunuyor; yepyeni bir eğitim ve paylaşım platformu ile onların kent yönetimine katılımına dair önemli bir adım atıyoruz. İzmir Dokunulabilir Engelsiz Sanat Müzesi (İZDEM) ve Farkındalık Merkezi'nde ise engelli hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı ve Engelsiz İzmir hedefimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Kadim tarihinden referans aldığımız İzmir'de her bir ferdin kamusal hizmetlerin tamamından eşit ve adil bir şekilde faydalanabilmesini sosyal ve demokratik belediyeciliğin bir gerekliliği olarak görüyoruz" dedi.

İstihdam ve girişimcilikten hukuki danışmanlığa

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal yaşama katılımını artırmak için bir ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak tasarlanan ve "Güçlü Geleceğin Anahtarı" sloganıyla kapılarını açan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkenin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkeze gelen kadınlar iletişimden kadın sağlığına, medeni haklardan şiddetle mücadelede koruyucu-önleyici tedbirlere kadar farklı konularda eğitim etkinliklerine katılabiliyor, psiko-sosyal destek ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Büyükşehir'e bağlı Meslek Fabrikası Kurs Merkezi'nin aşçılık, bilişim, tekstil ve turizm gibi mesleki eğitimlerine dahil olabiliyor. Meslek Fabrikası mesleki eğitimler düzenlerken aynı zamanda İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle bağlantı kurarak kadın istihdamı ve girişimciliğini de destekliyor.

"Birlikte öğrenme sürecine giriyorlar"

Farklı bölgelerden gelen ve farklı deneyimlere sahip kadınlar ANAHTAR'da birlikte öğrenme sürecine giriyorlar. Yoga ve pilates salonundan, kütüphane ve okuma salonundan faydalanabiliyor, sinema atölyesine katılabiliyorlar. Merkezde kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanlar var. Ortak akılla kolektif çalışmalar yapıyorlar.

Çocuklar için Masal Evi ve ÇOGEM

Yerleşkeye gelen kadınlar, aynı zamanda 3-6 yaş arasındaki çocuklarını da Masal Evi'ne bırakabiliyor. Yerleşkede çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evi ile beraber 7-14 yaş grubunun keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) de yer alıyor.

Genç İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençliğin sesini yükseltme ve kent hayatına ilişkin her konuya genç bakış açısı getirme hedefiyle hizmete aldığı dijital gençlik merkezi Genç İzmir'in bir birimi de burada yer alıyor. Seminerlerden kurslara atölyelerden gönüllü organizasyonlarına kadar bir dizi çalışmanın tek çatı altında toplandığı Genç İzmir'deki çalışmalara Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'yle beraber Örnekköy'deki merkezden de ulaşma şansı var. Burada yapılan eğitim ve etkinliklerle gençlerin sosyalleşmelerinin yanı sıra tutunma ve güçlenmelerini sağlamak, kamusal kaynaklara erişimini arttırmak ve genç girişimciler yaratmak hedefleniyor.

Farkındalık Merkezi'nden danışmanlık alabilirler

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde Engelli Farkındalık Merkezi de yer alıyor. Başkan Tunç Soyer'in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu ve Engelsiz İzmir hedefi doğrultusunda Limontepe'nin ardından ikincisinin Örnekköy'de açıldığı Farkındalık Merkezi'nde engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları toplumun diğer kesimlerine de hissettirerek toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanıyor. Merkezde tekerlekli sandalye parkuru, üstün yetenekliler alanı, özel öğrenme güçlüğü alanı, duyu labirenti, karanlık ve aydınlık mekanlar etkinlik alanı, karanlık/aydınlık ev alanı ve ruh sağlığı alanı gibi etkinlikler alanları yer alıyor.

Dünyada ilk ve tek

Yerleşkedeki en önemli birimlerden biri de İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi (İZDEM). Engelli bireyler için düzenlenmiş, dünyada ilk ve tek modern sanat müzesi ile engelli yurttaşların sanata erişimde yaşadıkları zorlukların aşılması hedefleniyor. Müzede İdol Sanat Evi sanatçıları tarafından çalışılan kırk dört seramik kabartma tablo ile beraber Picasso, Dali, Miro, Monet, Degas, Botero, Gauguin, Kandinski, Magritte, Matisse ve daha pek çok modern dönem sanatçısının eserleri dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor.

Misafirhane sosyal hizmet binası olarak faaliyet gösteriyor

Yerleşkede aynı zamanda iki EBA erişim merkezi, sosyal buluşma alanı ve kafeyle beraber 34 oda kapasiteyle sosyal hizmet binası olarak faaliyet gösteren misafirhane de bulunuyor.