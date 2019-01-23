Son Dakika Haberleri: İzmir'de Eski Bina Çöktü, 1 Kişi Enkaz Altında Kaldı

İzmir'de Eski Bina Çöktü, 1 Kişi Enkaz Altında Kaldı

1 saat önce

İzmir'de eski bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldıİzmir'in Konak ilçesinde eski bir binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.

İzmir'de Eski Bina Çöktü, 1 Kişi Enkaz Altında Kaldı, System.String[]
İzmir'de eski bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde eski bir binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. İçeride bulunan 2 kişiden biri çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bugün saat 15.30 sıralarında, İkiçeşmelik semtindeki 940 Sokak 6 numaradaki, 3 katlı eski bir binanın arka tarafında, sağanak yağmurun da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binanın içinde bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan bir kişinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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