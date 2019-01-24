İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (3)
14 dakika önce
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ İzmir
'in Konak
ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Öte yandan, AFAD
ve İzmir Büşükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:47 Kaynak: DHA
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