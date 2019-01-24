İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (4)
28 dakika önce
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, AFAD ve İzmir Büşükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:08 Kaynak: DHA
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