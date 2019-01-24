Son Dakika Haberleri: İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (4)

İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (4)

28 dakika önce

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (4), System.String[]
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan,  AFAD ve İzmir Büşükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

Adli Tıp, Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi CHP'de Üsküdar İçin Adı Geçen Bekaroğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu Arasındaki Krize Noktayı Koydu

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz Facebook ve Instagram Maduro'nun Mavi Tik İşaretini Kaldırarak ABD'nin Maduro Kararını Destekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:36:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]