Son Dakika Haberleri: İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

14 dakika önce

Tire Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan F.T, eski eşi tarafından bıçakla yaralandı.

İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Tire Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan F.T, eski eşi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi F.T. (39), iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski kocası G.A.'nın (43) bıçaklı saldırısına uğradı.

Sekiz yerinden bıçaklanan kadın, ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Suç aleti ekmek bıçağını çöpe attıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçan G.A, şehir dışına çıkmak isterken polis tarafından yakalandı.

G.A'nın, barışma teklifini reddettiği için eski eşini bıçakladığı öne sürüldü.

Zanlı, işlemler için getirildiği Tire Devlet Hastanesinde "Neden bıçakladınız?" sorusuna, "Çok sevdiğim için." yanıtını verdi.

İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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