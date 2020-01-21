İzmir'de eski eşi tarafından darbedilip tüfekle vurulan kadın öldü - Son Dakika
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İzmir'de eski eşi tarafından darbedilip tüfekle vurulan kadın öldü

6 saat önce

İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip pompalı tüfekle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de eski eşi tarafından darbedilip tüfekle vurulan kadın öldü, System.String[]

İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip pompalı tüfekle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Ufuk Mahallesinde ikamet eden Büşra Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

Büşra Y'yi darbeden O.Ç, daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büşra Y, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolda karşılaşan şüphelinin eski eşini darbettiği, kadının karşı koymasına rağmen yerde yumruk atmaya devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor.

Ateş ettikten sonra kadına tekme atmaya devam eden zanlının elindeki tüfekle kaçma anı da görüntülerde yer alıyor.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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