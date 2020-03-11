İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla öldüren Melek Dağyel, toprağa verildi.

İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla öldüren Melek Dağyel, toprağa verildi.

Tire Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Dağyel'in kızları Esen Akbaşoğlu, Esin Yeşilhatay ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dağel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda defnedildi.

Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61), iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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