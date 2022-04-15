İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Diyarbakır'da defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

15.04.2022 13:45
İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve eski eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

Çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve eski eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

Konya'da yaşayan ve dün 2 çocuğunu görmek için gittiği İzmir'de boşandığı Y.P. (27) tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesine getirildi.

Yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi morgundan alınan ve tabutunun üzeri yazma ile örtülen Tüysüz'ün cenazesi, Hz. Hüseyin Camisinde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay

Remziye Tüysüz, Y.P'nin (27), babası ve babaannesiyle yaşadığı Bornova'daki evine gitmiş, bir süre sonra Y.P'nin evinin kapısının açık olduğunu gören yakını, Tüysüz'ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark etmişti.

Sağlık ve polis ekiplerinin genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemesinin ardından Y.P. yakalanmıştı.

Y.P. ilk ifadesinde Tüysüz ile şiddetli geçimsizlik sonucu boşandıklarını, tartıştıkları sırada eski eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

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Diyarbakır, Çermik, Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Diyarbakır'da defnedildi - Son Dakika


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