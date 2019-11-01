Son Dakika Haberleri: İzmir'de eski eşini bıçaklayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel İzmir'de eski eşini bıçaklayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

İzmir'de eski eşini bıçaklayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de eski eşini bıçaklayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Habip Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Habip Kaya, öldürme niyetiyle hareket etmediğini ileri sürerek, "Vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Mağdur Ayşe Kaya'nın avukatı Banu Seda Akyüz ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın, olayda kasıt olmadığı şeklindeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirten Akyüz, "Sanığın, dosya içindeki adli sicil kaydına bakıldığında dahi hükmedilen cezalardan daha önce de defalarca şiddet uyguladığı, bunu alışkanlık haline getirdiği açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezanın 18 yıla indirilmesine karar verdi.

Buca'da, Adatepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında, 23 Mart'ta meydana gelen olayda, Habip Kaya, 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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