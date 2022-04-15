İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi - Son Dakika
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İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi

15.04.2022 16:44
İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi

İzmir'de, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eş ile zanlının kardeşi ve babası adliyeye sevk edildi.

İzmir'de, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eş ile zanlının kardeşi ve babası adliyeye sevk edildi.

Konya'da yaşayan ve çocuklarını görmek için 4 ay önce boşandığı Y.P'nin (27), babası ve babaannesiyle yaşadığı Bornova ilçesindeki evine gelen ve burada cansız bedeni bulunan Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısı eski eş Y.P, kardeşi O.P. ve babası H.P, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Dün, çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise bugün memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

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Cinayet, Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi - Son Dakika


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