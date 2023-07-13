İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

13.07.2023 11:55

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Mehmet Ö. isimli kişi eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö. ile boşandığı eşi ve kuzeni Kübra Ö. arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ö, Kübra Ö'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek Kübra Ö. ve Mehmet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde, Mehmet Ö. (39) ile bir süre önce boşandığı eşi ve kuzeni Kübra Ö. (30) konuşmak için bir araya geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ö, Kübra Ö'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine belirtilen adrese giden sağlık ve jandarma ekipleri, Kübra Ö. ve Mehmet Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İntihar, Ulucak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Ufuk Özkan'ın Karaciğer Yetmezliğiyle Mücadelesi
12:55 Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın aylar önceki sözleri gündem oldu: Yanlış diyetle bağışlık sistemim çöktü
12:45 Luis Nani Adana Demirspor ile Anlaştı
12:44 Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
12:40 Adana Demirspor'dan Luis Nani bombası! İmza için geleceği saat bile belli
12:40 10 bin yıllık Çatalhöyük'ün yeni hali! Konya'daki eşsiz bölge artık dünyada da tanınacak
12:36 Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı
12:32 Alman Bild gazetesinden NATO Zirvesi analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Süperman yapıp övgüler dizdiler
12:22 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
12:17 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 13:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement