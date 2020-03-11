İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana gelmişti. 61 yaşındaki Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinin önünde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. (66) tarafından bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Ercüment A., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]