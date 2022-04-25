İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

25.04.2022 11:59
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki cinayet davasında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, eski eşini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki cinayet davasında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, eski eşini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Ozan B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanığın cep telefonu incelemesinin yer aldığı bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda suç aleti silahın olay gününden önce alındığına dair ekran görüntüsünün olduğunu bildirdi.

Tutuklu sanık Hasan Ozan B. pişman olduğunu belirterek, "Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için, abimi bu hayat mücadelesinde yalnız bıraktığım için pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim. Vereceğiniz her cezaya razıyım. Kararınıza güveniyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya yönelik savunmalarını yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan B, eski eşi Fulya Öztürk'ü çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüştü.

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Hasan Ozan, Cumhuriyet, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika


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