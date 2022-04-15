İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

15.04.2022 21:42

İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlının kardeşi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 13 Nisan günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Remziye Tüysüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gönderildi.

Katil zanlısı koca tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden babaanne Hanım P. ve Yalçın P.'nin küçük kardeşi Furkan P., emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Cinayeti işlediğini emniyette itiraf ettiği öğrenilen eski koca Yalçın P. ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P.'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetle ilgili eski koca Yalçın P. ile kardeşi ve babası adliyeye sevk edilirken, katil zanlısı Yalçın P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman P. ile Hanifi P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde suçunu itiraf etmişti

Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de eski karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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