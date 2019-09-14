Son Dakika Haberleri: İzmir'de eski koca dehşeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de eski koca dehşeti

55 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'de eski koca dehşeti, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, saat 06.45'te ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi 5741. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre eski kocası Talat A.'dan 10 yaşında 1 kızı olan ve 4 yıl önce boşanan Süheyla, bir süre sonra Tolga Tuna ile aşk yaşaması üzerine uzaklaştırma kararı alarak eski eşini oturdukları evden çıkardı. Komşuların iddiasına göre zaman zaman eve gelip eski eşini hal ve hareketlerinden dolayı ikaz eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Talat A., bugün sabah saatlerinde tekrar eski eşinin evine geldi. Evde eşi ve dostu ile tartışan Talat A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşinin sevgilisi olan Tolga T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tolga T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Talat A., kayıplara karışırken eski eş Süleyha, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken Tolga T'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zıpkınla öldürülen Vatoz balığı kıyıya vurdu
İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh İzmir'de saldırıya uğradı İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 09:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de eski koca dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]