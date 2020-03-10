İzmir'de eski koca dehşeti - Son Dakika
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İzmir'de eski koca dehşeti

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde bir kadın, bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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İzmir'in Tire ilçesinde bir kadın, bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. Tire'de yaşayan 61 yaşındaki Melek Dağyel isimli bir kadın, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Ercüment A. ile karşılaştı. Eski eş Ercüment A., yanında da bıçağını getirmişti. Katil koca, eşiyle biranda tartışmaya başladı. Bir müddet sonra ise Ercüment A., bıçağı talihsiz kadının boğazına sapladı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan talihsiz kadın için hemen sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET SAÇAN KOCA YAKALANDI

Olay yerini güvenlik çemberiyle çeviren polis ekipleri, kaçan katil kocanın yakalanması için bir çalışma başlattı. Şüphelinin Cumhuriyet Meydanı civarında olduğu bilgisine ulaşan polis, hemen bölgeyi taradı ve operasyonla eski kocayı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin suç aletini başka bir yere bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Polis daha sonrada yaptığı araştırma sonucu suç aletini de bularak delil torbasına koydu.

(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
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