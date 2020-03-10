İzmir'de eski koca dehşeti - Son Dakika
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İzmir'de eski koca dehşeti

41 dakika önce

İzmir'de eski koca dehşeti Tire'de bir adam tartıştığı eski karısını bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Tire ilçesinde bir kadın, bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de eski koca dehşeti

Tire'de bir adam tartıştığı eski karısını bıçaklayarak öldürdü

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bir kadın, bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. Tire'de yaşayan 61 yaşındaki Melek Dağyel isimli bir kadın, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Ercüment A. ile karşılaştı. Eski eş Ercüment A., yanında da bıçağını getirmişti. Katil koca, eşiyle biranda tartışmaya başladı. Bir müddet sonra ise Ercüment A., bıçağı talihsiz kadının boğazına sapladı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan talihsiz kadın için hemen sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dehşet saçan koca yakalandı

Olay yerini güvenlik çemberiyle çeviren polis ekipleri, kaçan katil kocanın yakalanması için bir çalışma başlattı. Şüphelinin Cumhuriyet Meydanı civarında olduğu bilgisine ulaşan polis, hemen bölgeyi taradı ve operasyonla eski kocayı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin suç aletini başka bir yere bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Polis daha sonrada yaptığı araştırma sonucu suç aletini de bularak delil torbasına koydu.

İzmir'de eski koca dehşeti

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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