İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti - Son Dakika

İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti

12.11.2020 01:33
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi, tabanca ile ateş açarak eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi, tabanca ile ateş açarak eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 32. Sokak ile 13 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, eski eş Alper Gül, sokak ortasında eski eşi Çilem Kılıç ile karşılaştı. İkili arasında karşılaşma sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Alper Gül, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşi Çilem Kılıç'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Gül olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Eski kayınvalidesinin evini bastı

Eski eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Alper Gül, daha sonra eski kayınvalidesi Selime D'nin evini bastı. Saldırgan Gül, burada eski kayınvalidesi Selime D., ve evde misafir olarak bulunan komşu Sibel Y'ye tabanca ile ateş etti. Silah seslerini duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine ekiplerine ihbarda bulunulurken, bir süre sonra da Gül, tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durumu ağır olan Selime D., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne komşu Sibel Y., ise Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Dehşet saçan eski eşin olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımda; "Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" yazdığı ve 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.

Öte yandan, Çilem Kılıç'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti

İntihar, İzmir, Silah, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de kan donduran gece! Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti Son Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Juventus, Ronaldo'yu Neymar için takasda kullanmayı planlıyor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı         
00:56
Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum         
23:56
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı         
22:39
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 01:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de eski koca dehşeti: eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei