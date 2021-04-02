Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

02.04.2021 10:23

İzmir'in Narlıdere ilçesinde daha önce konsolosluk olarak kullanılan etrafı duvarlarla çevrili bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda, suçüstü yakalanan 39 kişiye 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde daha önce konsolosluk olarak kullanılan etrafı duvarlarla çevrili bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda, suçüstü yakalanan 39 kişiye 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Narlıdere'deki lüks bir villanın kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı.

Daha önce konsolosluk binası olarak kullanıldığı belirlenen binayı gözlemleyen ekipler, villa arazisi çevresinin 5 metrelik duvarlarla çevrili olduğunu, duvarların üzerlerine de dikenli tel döşendiğini gördü.

Giriş kapısının metal korunaklı olduğunu ve bariyer sistemi bulunduğunu, bunun arkasında farklı kapıların da yer aldığını tespit eden ekipler, evin çevresindeki yollara da güvenlik kamerası yerleştirildiğini saptadı.

Uzaktan kumandalı kapı müşteri için açıldığı anda operasyon gerçekleşti

Villada haftanın belirli günlerinde yüklü bahislerle kumar oynandığı belirleyen ekipler, eve girmek için uygun anı bekledi.

Uzaktan kumandalı kapının araç girişi için açıldığı sırada düzenlenen baskında, villanın girişindeki oyun salonu, üst kattaki özel kumar odaları, akıllı okey masası ve diğer oyun masalarındaki 39 kişi suçüstü yakalandı.

Aramalarda, oyun çetele kağıtları ile çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Evdeki kişilerin üst aramasında yaklaşık 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 avro ile binin üzerinde para yerine kullanılan çipler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 39 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, Kovid-19 tedbirleri ihlalinden ise 122 bin 850 olmak üzere olmak üzere toplam 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

Kumar malzemelerine el konulurken, villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

Para Cezası, Narlıdere, Kumar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:57:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei