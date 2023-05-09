İzmir'de sokak ortasında eski sevgilisini öldüresiye döven adam, çevredekiler tarafından linç edildi! Vahşet anları kamerada - Son Dakika
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İzmir'de sokak ortasında eski sevgilisini öldüresiye döven adam, çevredekiler tarafından linç edildi! Vahşet anları kamerada

09.05.2023 12:14

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarına koşan bir gruptan da dayak yiyen saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, vahim darp anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dün saat 23.30 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.'yi yakalayarak dövdü. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, A.E.'nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme atarak darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti. Gözaltına alınan A.E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İşte o anlardan kareler;

Talihsiz kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler bedelini ağır ödetti! O anlar kamerada
Talihsiz kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler bedelini ağır ödetti! O anlar kamerada
Talihsiz kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler bedelini ağır ödetti! O anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • MEHMET ÜNAL: neden kaçıyorsun ki onları da döverdin erkeksin ya hani . Cevap Yaz 32 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: bir defa da birisi linç edilsin bu ülkede ama olmuyor, kadına şiddet alabildiğine devam ediyor... Cevap Yaz 39 4 Yayından Kaldır
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Alsancak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sokak ortasında eski sevgilisini öldüresiye döven adam, çevredekiler tarafından linç edildi! Vahşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sokak ortasında eski sevgilisini öldüresiye döven adam, çevredekiler tarafından linç edildi! Vahşet anları kamerada - Son Dakika
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