İzmir'de Esnaf ve Sanatkar Kadınlara Özel Kutlama
52 dakika önce
İzmir'de Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.
İzmir
'de Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.
Birlik binasında düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Milli Piyango Bayileri Odası'nın en fazla kadın üyeye sahip oda olduğunu, her yıl güzel etkinliklerle 8 Mart
'ı kutladıklarını ifade etti.
Bu yıl da emekçi kadınların unutulmadığını ifade eden Mutlu, kadının iş yaşamında daha fazla rol almasının ülke ekonomisi için vazgeçilmez öneminin bulunduğuna işaret etti.
Etkinlikte yılın başarılı kadın girişimcileri olan Ege
Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı ve oda üyesi Papatya Sertdemir'e plaketleri takdim edildi.
Gün boyu süren kutlama etkinliği kapsamında yemek yarışması ve cilt bakım hizmeti de verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA
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