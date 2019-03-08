Son Dakika Haberleri: İzmir'de Esnaf ve Sanatkar Kadınlara Özel Kutlama

İzmir'de Esnaf ve Sanatkar Kadınlara Özel Kutlama

52 dakika önce

İzmir'de Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

İzmir'de Esnaf ve Sanatkar Kadınlara Özel Kutlama, System.String[]
İzmir'de Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Birlik binasında düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Milli Piyango Bayileri Odası'nın en fazla kadın üyeye sahip oda olduğunu, her yıl güzel etkinliklerle 8 Mart'ı kutladıklarını ifade etti.

Bu yıl da emekçi kadınların unutulmadığını ifade eden Mutlu, kadının iş yaşamında daha fazla rol almasının ülke ekonomisi için vazgeçilmez öneminin bulunduğuna işaret etti.

Etkinlikte yılın başarılı kadın girişimcileri olan Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı ve oda üyesi Papatya Sertdemir'e plaketleri takdim edildi.

Gün boyu süren kutlama etkinliği kapsamında yemek yarışması ve cilt bakım hizmeti de verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA

8 Mart, İzmir, Güncel
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