İzmir'de esnafın çöp tepkisi - Son Dakika

İzmir'de esnafın çöp tepkisi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir sanayi sitesindeki çöp kutusu, birçok iş yerinin kullanımında olduğu için her gün dolup taşıyor. Mahalle esnafı, çöp kokusundan şikayet ederek, Bornova Belediyesi'nin çöpü daha sık toplamasını istedi.

Tuna Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde bulunan çöp kutusu her sabah temizlenmesine rağmen dolup taşıyor. Mahalle esnafı, fabrikalardan atılan yemek ve kumaş atıklarının koku yapmasından dolayı durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Çöpün yakınında bulunan bir büfenin sahibi Süleyman Tekin, "Haftada 3-5 kere buranın pisliklerinin yayıldığını hissediyoruz. Yetkililerin burayı bir an önce temizlemesini rica ediyorum. Koku geliyor, yayılıyor. Yaz günü yemek artığı olduğu için ister istemez kokuyor. Vatandaşlar rahatsız oluyor. Ben bizzat geliyorum arkaya ittiriyorum. Belediye temizlese de, herkes getirip çöpünü buraya atıyor. Yetersiz kalıyor. Pislik sorunu çözülmüyor. Bir kamera sistemi takılmalı. Buraya fazladan çöp bırakanlara yaptırım uygulanmalı" dedi.

Mahalledeki tekstil fabrikasında çalışan Metin Sürengil ise, "Belediye burayı daha fazla temizlemeli. Gereken yapılmıyor. Tozlar uçuyor ve pislik yaratıyor. 7 fabrikanın atıkları buraya geliyor. Çöp kutuları yeterli değil. Sürekli dolup taşıyor. Koku oluyor. Biz öğle aralarında büfeye geldiğimizde kokudan duramıyoruz. Şikayetçiyiz" diye konuştu.