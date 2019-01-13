İzmir'de Etkili Olan Sağanak
1 saat önce
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören mahallelerde inceleme yaptı.
Bayındır
Belediye Başkanı Ufuk Sesli
, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören mahallelerde inceleme yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan sağanak ardından Belediye Başkanı Sesli bölgede zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.
Furunlu mahallesinde belediye çalışmalarını inceleyen Sesli, ortaya çıkan sorunun giderilmesine çalıştıklarını aktararak şunları kaydetti:
"Bayındır Belediyesi ve İZSU ekipleri dün geceden beri su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sağanak yağış sebebiyle hemşehrilermizin ciddi bir mağduriyeti var. Evler, damlar ve tarlalara su altında. Hemşehrilerimizin evlerini kurtarmalarına, büyükbaş hayvanlarını daha güvenli yerlere taşımalarına yardım ediyor ve biriken suyun tahliye edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bir daha aynı sorunların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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