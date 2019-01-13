Son Dakika Haberleri: İzmir'de Etkili Olan Sağanak

İzmir'de Etkili Olan Sağanak

1 saat önce

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören mahallelerde inceleme yaptı.

İzmir'de Etkili Olan Sağanak, System.String[]
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören mahallelerde inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan sağanak ardından Belediye Başkanı Sesli bölgede zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Furunlu mahallesinde belediye çalışmalarını inceleyen Sesli, ortaya çıkan sorunun giderilmesine çalıştıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bayındır Belediyesi ve İZSU ekipleri dün geceden beri su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sağanak yağış sebebiyle hemşehrilermizin ciddi bir mağduriyeti var. Evler, damlar ve tarlalara su altında. Hemşehrilerimizin evlerini kurtarmalarına, büyükbaş hayvanlarını daha güvenli yerlere taşımalarına yardım ediyor ve biriken suyun tahliye edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bir daha aynı sorunların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:40 Kaynak: AA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ufuk Sesli, Bayındır, 3. Sayfa
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