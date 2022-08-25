İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

25.08.2022 09:43

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Aliya İzzetbegoviç Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Aliya İzzetbegoviç Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir restoranın da mutfak bölümü sular altında kaldı. Çalışanlar, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yeri sahibi Edis Hatipoğlu, 20 dakikalık yağmurda bu hale geldik. Her yağmurda rögarlar anında doluyor ve iş yerimizi su basıyor. Biz de imece usulü suyu çekmeye çalışıyoruz. Belediyeyi aradığımızda bizi sıraya aldıklarını söylediler. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor dedi.

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İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor
Kaynak: DHA

İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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