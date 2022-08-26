İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü - Son Dakika
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İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü

26.08.2022 13:45
İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü

İZMİR'de etkili olan sağanakta, Yunusemre Deresi ve rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

İZMİR'de etkili olan sağanakta, Yunusemre Deresi ve rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu. Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü - Son Dakika
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