İzmir'de ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ev alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de ev alev alev yandı

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı.

İzmir'de ev alev alev yandı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ev yangınından görüntüKj, Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Gümüşpala, Bayraklı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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