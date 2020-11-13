İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi

13.11.2020 16:27
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi, System.String[]

İZMİR'de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başladı.

İZMİR'de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başladı. Vatandaşlar, taşınmak için zemini kayalık olan bölgelerdeki binaları tercih ederken, bazı ev sahiplerinin kiralara yaptığı artış tepkilere neden oldu. Deprem öncesi 2-3 bin lira olan kiraların 4 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor.

İzmir Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, özellikle Bayraklı ilçesinden taşınmak isteyenlerin zemini kayalık olan bölgeleri tercih ettiğini belirterek, Yeşilyurt, Buca, Çiğli'de de ev arayışı olduğunu söyledi. Vural, deprem yönetmeliğine göre yapılan yeni binalara yönelişin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bayraklı, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ndeki hasarsız binalarda yaşayanlar bile korkup, burayı terk etme yolunda. Her binada ikişer, üçer taşıma şirketi görüyoruz. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Bazı mal sahipleri fiyat artışlarına gidiyor. Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için 'kışı geçirsin kira ödemesin' diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi" dedi.Emlakçı Aytekin Delibaş da bazı ev sahiplerinin depremi fırsata dönüştürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: "Binası yıkılmış vatandaş ev buluyor, ev sahibiyle 1800 liraya anlaşıyor. Kaporasını çekmek için bankaya gidip döndüğünde, emlakçı, 'Ev sahibi 2 bin 200 dedi' diyor. Aradaki emlakçı zor durumda kalıyor. Kontratı yapıp, o fiyattan tutmak zorunda kalıyor vatandaş. Çünkü çadırda yaşayanlar var. Mansuroğlu'nda fiyatlar 2 bin bandındaydı şu anda 3 bin TL'ye yükseldi. Bazı ev sahipleri de 2 bin liralık evini 2 bin 500'e yükseltti. Her gün yüze yakın telefon alıyoruz. Binlerce kişi mağdur. Mansuroğlu'nda 30'u geçmez yeni bina sayısı. Kemalpaşa Ulucak gibi yerlerde müstakil evler öncelikli. Bulamayan 2-3 katlı apartmanlara yöneliyor. Yüksek binalara kimse girmek istemiyor."EVLERİNİ BIRAKIP KİRAYA ÇIKTILARAyten Salman da satılık ev fiyatlarının da arttığını belirterek "Satılık ev düşünüyordum. 725 bin lira rakam telaffuz edildi, iki gün evi göstermediler. Sonra evi görmek istediğimi söyledim. Fiyatın 850 bin liraya çıktığını duydum. Maalesef benim gibi birçok insan bunu yaşıyor" dedi.

Depremin ardından evine giremediğini anlatan Ayşe Erdoğmuş ise "Deprem sırasında evdeydim. Torunumla beraber yalnızdık. Çok korktuk herşey devrildi, yıkıldı. Korkarak inip apartmanın ne zaman yıkılacağını düşünmeye başladık. Buralar mahşer yeri gibi oldu. Hala titriyorum. İki haftadır kızımda kalıyorum. Sabah geldim nakliyecilerle. Kimse kalmadı apartmanda. Bir daha deprem olursa kaldırabilir mi bilmiyoruz. Atatürk Mahallesi'ne taşınıyoruz. Bu ev kendimizindi kiraya gidiyoruz. Bin 500 liraya bulduk. Kiralar iki katına çıkmış. Birkaç yerle görüştük indirim yapanlar da varmış. Biz 2 artı bir daireyi bu fiyata bulduk. Oysa kendi evimiz 140 metrekareydi. Ama yığacağız eşyaları oturacağız, ne yapalım."


- İzmir
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi

Adalet Mahallesi, Emlakçı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei