İzmir'de ev kiraları arttı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

İZMİR'de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başladı. Vatandaşlar, taşınmak için zemini kayalık olan bölgelerdeki binaları tercih ederken, bazı ev sahiplerinin kiralara yaptığı artış tepkilere neden oldu. Deprem öncesi 2-3 bin lira olan kiraların 4 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor.

İzmir Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, özellikle Bayraklı ilçesinden taşınmak isteyenlerin zemini kayalık olan bölgeleri tercih ettiğini belirterek, Yeşilyurt, Buca, Çiğli'de de ev arayışı olduğunu söyledi. Vural, deprem yönetmeliğine göre yapılan yeni binalara yönelişin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bayraklı, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ndeki hasarsız binalarda yaşayanlar bile korkup, burayı terk etme yolunda. Her binada ikişer, üçer taşıma şirketi görüyoruz. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Bazı mal sahipleri fiyat artışlarına gidiyor. Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için 'kışı geçirsin kira ödemesin' diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi" dedi.Emlakçı Aytekin Delibaş da bazı ev sahiplerinin depremi fırsata dönüştürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: "Binası yıkılmış vatandaş ev buluyor, ev sahibiyle 1800 liraya anlaşıyor. Kaporasını çekmek için bankaya gidip döndüğünde, emlakçı, 'Ev sahibi 2 bin 200 dedi' diyor. Aradaki emlakçı zor durumda kalıyor. Kontratı yapıp, o fiyattan tutmak zorunda kalıyor vatandaş. Çünkü çadırda yaşayanlar var. Mansuroğlu'nda fiyatlar 2 bin bandındaydı şu anda 3 bin TL'ye yükseldi. Bazı ev sahipleri de 2 bin liralık evini 2 bin 500'e yükseltti. Her gün yüze yakın telefon alıyoruz. Binlerce kişi mağdur. Mansuroğlu'nda 30'u geçmez yeni bina sayısı. Kemalpaşa Ulucak gibi yerlerde müstakil evler öncelikli. Bulamayan 2-3 katlı apartmanlara yöneliyor. Yüksek binalara kimse girmek istemiyor."EVLERİNİ BIRAKIP KİRAYA ÇIKTILARAyten Salman da satılık ev fiyatlarının da arttığını belirterek "Satılık ev düşünüyordum. 725 bin lira rakam telaffuz edildi, iki gün evi göstermediler. Sonra evi görmek istediğimi söyledim. Fiyatın 850 bin liraya çıktığını duydum. Maalesef benim gibi birçok insan bunu yaşıyor" dedi.

Depremin ardından evine giremediğini anlatan Ayşe Erdoğmuş ise "Deprem sırasında evdeydim. Torunumla beraber yalnızdık. Çok korktuk herşey devrildi, yıkıldı. Korkarak inip apartmanın ne zaman yıkılacağını düşünmeye başladık. Buralar mahşer yeri gibi oldu. Hala titriyorum. İki haftadır kızımda kalıyorum. Sabah geldim nakliyecilerle. Kimse kalmadı apartmanda. Bir daha deprem olursa kaldırabilir mi bilmiyoruz. Atatürk Mahallesi'ne taşınıyoruz. Bu ev kendimizindi kiraya gidiyoruz. Bin 500 liraya bulduk. Kiralar iki katına çıkmış. Birkaç yerle görüştük indirim yapanlar da varmış. Biz 2 artı bir daireyi bu fiyata bulduk. Oysa kendi evimiz 140 metrekareydi. Ama yığacağız eşyaları oturacağız, ne yapalım."

- İzmir