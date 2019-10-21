Son Dakika Haberleri: İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

56 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yurdakul Ö, Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı'nda karşılaştığı ve bir süre önce evini evini kiraladığı Gerçek B. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Gerçek B, bıçakla Yurdakul Ö'yü yaraladıktan sonra dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan Gerçek B. de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerice Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Göztepe Mahallesi, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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