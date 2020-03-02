İzmir'de ev yangını: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir'de ev yangını: 1 ölü

22 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Fahri Güleryüz (59) evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İzmir'de ev yangını: 1 ölü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, Fahri Güleryüz (59) evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Ferahlı Mahallesi 3449 Sokak'taki 2 katlı bir evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler evde yaptığı incelemede, Fahri Güleryüz'ün cesediyle karşılaştı.

Güleryüz'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:00 Kaynak: DHA
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