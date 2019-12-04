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İzmir'de ev yangını 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'de ev yangını 1 yaralıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, alevleri söndürmek isteyen Bayram Aksu (79) yaralanırken, daire kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de ev yangını 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, alevleri söndürmek isteyen Bayram Aksu (79) yaralanırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında 18471 sokakta bulunan üçlü katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre dairede tek başına yaşayan Bayram Aksu (79) uyurken, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören komşuları durumu itfaiyeye haber verirken, uyanan Aksu yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ellerinde yanıklar meydana gelen Aksu, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, ellerinde yanıklar meydana gelen Aksu Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de ev yangını 1 yaralı

İzmir, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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