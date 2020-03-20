İzmir'de ev yangını: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, ikamette bulunan yaşlı bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması sebebiyle yaralandı.



Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi 5011 sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, bu sırada, vatandaşların Halime Uyaner'in (82) evde olduğu bilgisini vermesi üzerine, ekipler eve girerek yaşlı kadını alevlerin arasından çıkarttı. Alevlerden ve dumandan etkilenen Uyaner'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uyaner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadının hastanede tedavisi devam ederken, itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol atına alındı.



Öte yandan, itfaiye ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR